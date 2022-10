Grande Fratello Vip, Elenoire inveisce contro gli autori: Signorini costretto a collegarsi con la Casa

Gossip TV

La showgirl fuori controllo, per evitare l'ennesimo ritiro al Grande Fratello Vip, è intervenuto Alfonso Signorini.

Da qualche giorno a questa parte i riflettori della settima edizione del Grande Fratello Vip sono puntati su Elenoire Ferruzzi. La showgirl si sta rendendo protagonista di molte vicende e dopo i gesti e le dichiarazioni - fortemente criticate - nei confronti di Nikita Pelizon e, dopo il rifiuto di Daniele Del Moro, pare che la 46enne Varese abbia completamente perso le staffe anche contro gli autori.

Gf Vip, l'ira di Elenoire Ferruzzi: interviene Alfonso Signorini

"Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero" ha sbottato ieri la Ferruzzi dopo essere stata a lungo in confessionale sbraitando con tutti.

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, per fermare l'ennesimo ritiro della settima edizione, pare sia dovuto intervenire direttamente Alfonso Signorini che ha voluto parlare in collegamento con la Ferruzzi. Sembra che il padrone di casa l'abbia invitata a calmarsi facendole presente che per gli ultimi comportamenti potrebbe rischiare una squalifica (voluta fortemente dal web, dallo staff della modella e persino da Marco Bellavia).

Lo cose per la showgirl sarebbero precipitate dove aver ascoltato Daniele che ha ribadito di considerala solo un'amica. Eleonoire è infatti convinta di tutt'altro:

"Noi passiamo in questo modo per questi soggetti. Luca ha usato la scusa del fidanzamento, questo che ca**ata tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta”.

“Non venisse a parlarmi perché gli tiro uno schiaffo, anche a costo di andare via. Ho travisato io? Come sempre, ho travisato io allora, ma vaffa***lo”.

La permeanza della Ferruzzi è, per il momento, in bilico. Sia per le sue intenzioni future davanti all'ennesima delusione sia per i gesti e gli atteggiamenti contro Nikita di cui forse è stata già messa al corrente dal conduttore.

