Grande Fratello Vip, Marco Bellavia a gamba tesa: "Elenoire Ferruzzi va squalificata!"

Gossip TV

La presa di posizione di Marco Bellavia dopo aver ascolto e visto i filmati relativi alle offese di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon.

Marco Bellavia ha chiesto al Grande Fratello Vip di squalificare Elenoire Ferruzzi .

Gf Vip, Marco Bellavia: "Mi sbilancio e chiedo la squalifica di Elenoire Ferruzzi"

L'ex gieffino, dopo aver visionato gli ultimi comportamenti di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon è intervenuto a gamba tesa prendendo una presa di posizione molto netta.

"Elenoire ha detto anche: “Nikita porta sfiga”. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio", ha scritto Bellavia su Twitter.

Successivamente, dopo aver visto il filmato dello sputo della Ferruzzi, l'ex gieffino ha aggiunto:

"Dopo quel che ho visto, voglio sbilanciarmi e consigliare #ElenoireFerruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…"

La Ferruzzi, negli giorni scorsi, ha affermato che la modella triestina porti il malocchio, l'ha presa in giro facendo imitazioni e deridendola sul naso per poi macchiarsi ieri di un gesto deprecabile. Dopo la puntata, la showgirl, all'arrivo di Nikita in giardino, ha sputato per terra in segno di disprezzo. Antonino Spinalbese ha assistito alla scena ridendo.

Dopo i vari attacchi, anche il web è in rivolta contro Elenoire e lo staff di Nikita è intervenuto su Instagram elecando tutti i comportamenti denigratori tenuti da alcuni compagni e chiedendo al Gf Vip di prendere seri provvedimenti:

“Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori

increduli ed indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita.

Per elencarne solo alcune :

-porta iella

-demente

-limitata

-è rimasta sotto da droghe

-può morire davanti la mia porta

-faccia di *erda

-la calpesto, le avrei dato un cazzotto

-fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti ed account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip ed in totale contrasto, in uno con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti.Sono solo alcune delle parole usate e dei gesti commessi.

NON SE NE PUÒ PIÙ.

Chiediamo ufficialmente al @grandefratellotv di prendere

serissimi provvedimenti”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.