Grande Fratello Vip, Elenoire Feruzzi su Luca Salatino: "Deve andarsene, sta diventando troppo aggressivo"

Luca Salatino ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un crollo durante il fine settimana in seguito ad un litigio avvenuto durante la festa di compleanno di Edoardo Donnamaria.

Una domanda di Cristina Quaranta che ha coinvolto la sua fidanzata Soraia, lo ha mandato su tutte le furie. Il 30enne romano è sbottato contro l'ex ragazza di Non e la Rai e contro Elenoire Feruzzi che lo ha invitato ad abbassare i toni.

Il litigio e il malessere costante che sta vivendo Luca lo ha coinvolto a lasciare il reality. Questa sera, nel corso della settima puntata del Gf Vip, Luca intende comunicarlo ad Alfonso Signorini. La decisione sembra ormai presa, salvo ripensamenti all'ultimo. Certamente il conduttore tenterà di fargli cambiare idea e spronarlo ad continuare la sua avventura. Sarebbe il terzo concorrente del Gf Vip a ritirarsi dopo Marco Bellavia e Sara Manfuso.

Elenoire Ferruzzi, chiacchierando con Patrizia Rossetti, ha perso la pazienza parlando della presunta aggressività dell’ex tronista.

Pensieri che la Ferruzzi ha condiviso anche con Charlie Gnocchi:

Luca, maturando la decisione di ritirarsi, si è confidato con Nikita:

Sento tutta questa sofferenza. Col passare del tempo puoi capire se questo è un percorso che fa per te oppure no. Io ti dico che gli affetti e gli amori sono le cose più importanti che ci possono essere. Posso deludere delle persone ma penso che chi mi vuole bene vuole il mio bene e basta senza farsi troppe domande, senza cercare risposte. Mi trovo tante volte con quella valigia davanti, a piangere. Un motivo c’è. Io sto così male perché ho capito che lei è la ragazza della mia vita, io me la sposo.