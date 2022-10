Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi smaschera Daniele Dal Moro: ''Tra noi baci e toccamenti''

Gossip TV

Daniele Dal Moro rivela di vedere Elenoire Ferruzzi come una semplice amica e lei sbotta, rivelando al pubblico del Grande Fratello Vip che tra loro vi è stato ben altro.

Nelle ultime ore è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip, quando Daniele Dal Moro ha voluto chiarire di non provare nulla per Elenoire Ferruzzi e lei, furiosa oltre ogni dire, ha svelato tutto ciò che è successo tra loro. Ecco come la gieffina ha smascherato l’ex tronista di Uomini e Donne a poche ore dalla nuova puntata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro in trappola: ecco la verità di Elenoire

Settimana dopo settimana, Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi si sono avvicinati moltissimo ma sembra abbiano letto in modo diametralmente opposto il loro rapporto: se per la performer, infatti, Daniele poteva essere il suo nuovo grande amore, per l’ex tronista di Uomini e Donne si è sempre e solo trattato di una bella amicizia. Vedendo Elenoire particolarmente gelosa e ossessiva, al punto da commettere gesti deprecabili contro Nikita Pelizon spinta dalla gelosia immotivata, Dal Moro ha preso le distanze e ha messo in chiaro di vedere Elenoire come una semplice amica.

Inutile dire che Ferruzzi non ha accettato di buon grado questa definizione e si è infuriata parecchio, finendo con l’inveire contro la produzione al punto di costringere Alfonso Signorini ad inveire. Non contenta, Elenoire ha deciso di rivelare ad alcuni concorrenti del Gf Vip di non essersi invitata le attenzioni di Daniele, dal momento che tra loro vi sono stati baci e carezze intime.

“Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti […] Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza - riporta Biccy - Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza”.

Elenoire è decisamente furiosa con Daniele, per aver negato quello che per lei era l’inizio di una bella storia d’amore, ma anche con gli inquilini di Cinecittà che si mostrano sempre più scettici. Ora, pur concedendo che la gieffina ci abbia visto giusto, due indizi fanno una prova e dunque due uomini che affermano che Elenoire tende a travisare ogni rapporto che diventi più intenso, sembrano essere abbastanza credibili rispetto all’amore folle che Dal Moro starebbe nascondendo a causa delle origini della performer.

