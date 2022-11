Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi viola il regolamento del reality: "Questa cosa non mi va di farla davanti a tutti"

Gossip TV

La rivelazione e il gesto inaspettato di Edoardo Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Raccontando a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro delle sue avventure a Sharm El Sheikh, dove ha fatto l’animatore, il concorrente romano ha deciso di togliersi il microfono per almeno 1 minuto.

Edoardo Tavassi nei guai al Gf Vip, ecco cosa ha fatto

Guai in vista per Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip. Tutto è successo nelle ultime ore quando il fratello di Guendalina ha raccontato ai suoi compagni di gioco le sue varie esperienze a Sharm El Sheikh. Come riporta Biccy, incuriosita dai racconti di Edoardo, Giaele De Donà gli ha domandato con quante donne fosse stato in Egitto e lui per risponderle si è tolto il microfono e si è coperto il volto:

Quando facevo l’animatore e facevo le serate, il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Me so successe mille cose, tutte robe de donne. Una sera becco sta russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me so le più bone del mondo. Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi. La sera andiamo in discoteca e sembrava suor Maurina, poi però prende una bottiglia di gin la beve e mi sputa il gin in bocca. Ao ve giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone. La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti. In hotel poi nun ve dico. In camera aveva tutti gli alcolici e inizia a rovesciarseli addosso e faceva un sacco di cose forti.

Poi è successo quello che doveva succedere. Io però non amavo rimanere nelle camere delle donne dopo aver finito. Questa mi ha tolto il problema. Dopo la fine mi fa ‘ma tu ancora sei qui?’. Na grande ragazzi il top. […] Quante me ne sono fatte? Sono andato con, aspe in sette mesi a Sharm… no nun me va de fa sta cosa davanti a tutti aspe...

La rivelazione del simpatico concorrente del Gf Vip 7 ha letteralmente spiazzato Giaele che, dopo aver saputo il numero e altri dettagli delle varie esperienze di Edoardo, ha esclamato: "No, ma che dici non ci posso credere!". Cosa le avrà rivelato di così tanto sconvolgente? E soprattutto la produzione deciderà di prendere provvedimenti per il suo gesto? Staremo a vedere.

