Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sotto accusa: "Lei provoca e poi dice che tutti vogliono litigare con lei"

Luciano Punzo, Giaele De Donà e Micol Incorvaia criticano duramente Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi continua a stare al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A commentare il "comportamento aggressivo e ambiguo" della giovane influencer ci hanno pensato i concorrenti Luciano Punzo, Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi attaccata da alcuni concorrenti del Gf Vip

Luciano Punzo è tornato a parlare della lite avuta con Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha criticato l'atteggiamento della giovane sportiva e ha puntato il dito anche contro Edoardo Donnamaria, reo di mettersi in mezzo anche in questioni che non lo riguardano direttamente pur di difenderla.

Un pensiero condiviso anche da Micol Incorvaia e Giaele De Donà. "In questo modo non la fa crescere. Mi arrabbierei se il mio ragazzo dovesse sempre intervenire le mie questioni. Antonella pensa che tutti vogliono litigare con lei" ha commentato la sorella di Clizia seguita dalla moglie di Bradford "Lui fa così perché altrimenti lei si arrabbia se non viene difesa. Lei manda sempre frecciatine per provocare ma non capisce che hanno un peso. Gode nel vedermi stare male. Lei poi pensa che tutti se la vogliono prendere con lei. Non si domanda perché tutti se la prendono con lei".

Luciano ha poi cercato di spiegare meglio la sua posizione nei confronti di Edoardo:

Oggi dico che lei è presa, ma lui molto di più di lei. Non mi interessa, ma non voglio essere giudicato io. So già però che se litigo con Antonella litigo pure con Edoardo. È una catena. Non mi interessa perché sicuramente fuori di qua non sarà un mio amico. Le critiche le accetto, ma anche lui non se la deve prendere se lo critico. Per me lui è una vittima.

