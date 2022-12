Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi sbotta: ''A noi della clip di coppia non ci frega una mazza''

Gossip TV

Edoardo Tavassi, dopo gli scontri con Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip, parla della relazione con Micol Incorvaia.

Nelle ultime ore la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ha messo in chiaro che nessuno può mettersi tra loro, neppure l’ironia e le prese in giro di Antonella Fiordelisi. Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo discussioni accese e furiosi, gli Incorvassi parlano di cosa ha fatto scattare l’amore tra loro.

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia più innamorati che mai

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è mai un momento di pace, soprattutto nelle ultime ore tra discussioni furibonde e ripicche pubbliche scaturite dalle dure parole di Antonella Fiordelisi. La schermitrice, dopo aver visto passare un aereo dedicato agli Incorvassi, la coppia formato da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, si è scaglia contro i due gieffini paragonando la loro storia d’amore a quella che lei vive con Edoardo Donnamaria, e ringraziando i fan perché per loro spendono più soldi. Il romano ha lasciato correre sino a quando Antonella l’ha attaccato, dichiarando che Micol non è realmente interessata a lui tanto da baciare sotto al vischio Davide Donadei per completare il gioco settimanale e ricevere la ricompensa.

Tavassi è esploso, accusando Fiordelisi di essere una persona cattiva e piena di invidia, Micol si è difesa e ha rimesso al suo posto la schermitrice. Dopo le discussioni, Micol ed Edoardo hanno raccontato il momento in cui si sono resi conto che la loro relazione sarebbe potuta nascere e crescere nel migliore dei modi.

“Noi ci siamo incontrati da subito. Rivedevo tantissimo mio fratello in lui, io con pochissime persone riesco ad avere questa ironia. All’inizio ero un po’ restia, certo […] Anche il bacio a stampo ci è voluto un sacco di tempo, non vi dico per il limone […] Io ho capito realmente che lui mi piaceva quando non mi ha ca**ta per tutto il giorno perché davo per scontato che veniva lui da me. In quel momento ho capito che mi interessava realmente”.

Anche Edoardo ha voluto condividere la sua esperienza amorosa, lanciando una bella frecciatina ad Antonella e accusandola implicitamente di voler creare teatrini con Donnamaria per le clip. “A noi della clip di coppia non ci frega una mazza”.

