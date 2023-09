Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi pronto a debuttare in un programma radio?

Gossip TV

Edoardo Tavassi, ex gieffino dell'ultimo GFVip, potrebbe presto trovarsi in una nuova avventura in radio? Ecco cosa sappiamo!

L'esperienza del Grande Fratello, in molti casi, si rivela estremamente fruttuosa per i concorrenti che prendono parte al reality di Canale5: basti pensare a quanti ex concorrenti hanno poi debuttato nel mondo del cinema e dello spettacolo, dopo aver preso parte al GF. E non parliamo solo di concorrenti nip, come Luca Argentero, Walter Nudo e molti altri, ma anche di concorrenti vip. Tra questi, c'è Edoardo Tavassi che, dopo aver abitato la Casa di Cinecittà nell'ultima edizione, potrebbe presto debuttare in radio.

GFVip, Edoardo Tavassi pronto al debutto in radio?

Il programma in questione è Turchesando, dell'ex gieffina Baracchi Turchese, il quale ha accolto come sua collaboratrice anche Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione. Stando ad alcuni rumors, sembra che Baracchi voglia chiedere anche a Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, di entrare nel suo programma radiofonico.

A segnalare la news è stata un'utente a Isa&Chia attraverso una storia su Instagram, nella quale ha rivelato che Selassié non tornerà come co-conduttice del programma Turchesando:

"Ciao Chia, ti segnalo questa cosa. Jessica Selassie oramai qualche settimana fa ha detto che non farà più il programma radio che faceva una volta a settimana per altri progetti e Turchese fa intendere nei suoi ultimi due post e ieri pare lo stesso Tavassi l'abbia confermato in una sua live su Twitch che entrerà in radio ogni giovedì e lavorerà con la Baracchi."

La padrona di casa ha confermato che Turchesando andrà in onda, ogni giovedì, dalle 18 alle 20, un programma in radio, a partire dal 19 settembre con una "big surprise". Tavassi è stato tra i concorrenti più apprezzati dell'ultima edizione del GFVip, per la sua schiettezza e ironia: con il suo modo di fare ha conquistato la concorrente Micol Incorvaia, con cui fa coppia fissa da diversi mesi ed è arrivato a essere uno dei finalisti del reality.

Scopri le ultime news su Grande Fratello