Grande Fratello Vip, Edoardo, offese orribili contro Antonella: "Schifo, vomito, balla come una putt***"

Le parole di Donnamaria hanno scatenato una serie di indignazione generale e anche il padre di Antonella ha preso una netta posizione contro il giovane romano.

Stanno facendo molto discutere le parole, estremamente offensive, che Edoardo Donnamaria ha pronunciato nel corso delle ultime ore, ad Antonella Fiordelisi con la quale sembra ormai esserci un rottura insanabile.

Gf Vip, le offese di Edoardo Donnamaria indignano il web e anche il padre di Antonella Fiordelisi

Il giovane romano è sotto accusa per un serie di esternazioni che ha rivolto all'influencer campana, apostrofandola come una poco di buono per i suoi atteggiamenti nei confronti di alcuni inquilini.

"Si butta addosso ad Andrea, balla come una t*oia, una pu*tana, posso pure fare altro stasera, non è quello il problema. Il problema è che purtroppo io cambio giorno dopo giorno idea su di lei. Se li abbraccia, se li fa… il mio obiettivo adesso è proprio prendetevela se ve la regge. Cosa cancellerei dell’anno passato? Antonella. Nella vita mi auguro molto meglio di lei, nella vita cioè non mi auguro sta mer*a, sto schifo, che schifo mamma mia. Meno male che hanno visto tutti lo schifo che fa, per me è vomito e catarro e diarrea. Sai cosa succedeva fuori da qua? “Senti bella vieni, accompagnami in macchina”, così succedeva."

Molti utenti sono rimasti indignati dalle parole di Donnamaria e si aspettano un bel rimprovero del padrone di casa. Alle ultime dichiarazioni di Edaordo c'è stata anche una netta presa di posizione da parte del padre di Antonella, Stefano Fiordelisi che peraltro ha sempre sostenuto e appoggiato la coppia dei "Donnalisi". Il padre di Antonella ha tolto il segui su Instagram al volto di Forum, segno che probabilmente per lui (ma non solo) Edoardo ha superato il limite.

vi sfido a guardare questo video e provare a difendere edoardo ancora una volta. tutto ciò non è giustificabile per nessun motivo al mondo, svegliatevi tutti#gfvip #donnalisi #nikiters #denzzzers @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/bBmQFgJm2R — ☽ (@CRUDELlA__) January 1, 2023

