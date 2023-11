Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sorprende su Antonella Fiordelisi: "Non voglio sbilanciarmi, ma..."

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Turchese Baracchi all’interno del programma radiofonico Turchesando, il giovane romano ha parlato della sua ultima canzone e svelato di non aver sentito Antonella Fiordelisi prima della sua partecipazione a Pechino Express.

La verità di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando in cui ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e svelato se la sua ex Antonella Fiordelisi è stata fonte di ispirazione per la sua ultima canzone:

L’ho scritta da solo, sono stato aiutato sulle melodie. Le parole le ho scritte io. Era nata una polemica. Mi piacerebbe essere un grande interprete. Canto una storia d’amore che mi auguro. Dove non ci sono catene né paure. In un rapporto ci deve essere fiducia. Non si può però rinunciare alla propria individualità. Piccolo Sole racconta di un amore passionale, forte, che ha delle difficoltà. Due lati della stessa medaglia che sono necessari entrambi. Ci può essere discussione con rispetto, gelosia con rispetto, senza paura...

Come il mare l’ho scritta in una notte. Mi sono svegliato una notte e ho scritto. Mi sono ispirato a quello che ho vissuto negli ultimi tempi. Al bello sicuramente. Non riuscivo a dormire e ho trovato ispirazione dalla musica che ascoltavo e ho iniziato a scriverla. Il ritornello era diverso, abbiamo riscritto insieme le melodie.

L'ex concorrente del Gf Vip 7 ha poi continuato rivelando:

Una nuova storia d’amore? Sicuramente non la sbandiero ai quattro venti. Non devo mettere su Instagram. Il mio cuore è sempre alla ricerca dell’amore. Non voglio sbilanciarmi su questa cosa qua. Ma la matematica non è un’opinione, basta fare 2+2 che Antonella ci sia in quelle canzoni è la banalità. Non l’ho sentita prima che partisse per Pechino Express, non mi sembrava il caso. Un rapporto civile dopo tutto l’amore che ci è stato per me è naturale, sicuramente non è per tutti così...

Non rimpiango però nulla, credo che valga di più la parte bella dell’amore. Amori che ritornano? Secondo me ci sono dei momenti della relazione che ti portano ad avere un cambio di prospettiva, di approccio che difficilmente sono sanabili. Una relazione per essere duratura ci possono essere alti e bassi, ma i bassi non possono essere troppo bassi. Però niente è impossibile, questo sicuramente.

