Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta contro Alfonso Signorini (e ha ragione!)

Beatrice Luzzi: "Chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto "l'attrice romana apre il "caso" al Grande Fratello.

Nei giorni scorsi, Alex Schwazer ha accusato Beatrice Luzzi di aver confessato un interesse per lui e ha tirato fuori la questione durante un nomination.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il concetto è questo: chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci"

L'attrice romana è andata su tutte le furie e ha preteso che gli autori controllassero i filmati per dimostrare che non aveva mai detto una cosa del genere. In puntata, Signorini, ha fatto presente di non trovare il video incriminato, aprendo però delle possibilità (il Grande Fratello, quest'anno interrompe la diretta dopo le due di notte). "Questo non significa che tu stia mentendo. Perché Il GF non registra tutto in ogni angolo della casa" ha precisato il conduttore.

Questa considerazione, che potrebbe dunque mettere in dubbio Beatrice ha fatto (giustamente) infuriare l'attrice. Ecco cosa ha dichiarato la Luzzi riportato da Biccy:

“Adesso il concetto è questo: chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto. E quindi tu hai il 50% della ragione nel dire qualunque cosa. E siccome Paolo dice che la ragione è a metà, io dirò che lui mi ha baciata. Se poi il GF non trova il video, fifty fifty. Ormai a questo punto vale tutto, la regola è stata infranta.

Ragazzi io trovo che sia molto grave che passi il messaggio che chiunque può dire qualunque cosa perché poi può essere che non c’è il video. La regola fondamentale su cui si basa il Grande Fratello è che noi siamo ripresi 24 ore su 24. Se adesso abbiamo infranto questa premessa allora tutto diventa possibile. Ora non ci sono più regole, chiunque può dire qualsiasi cosa perché forse il video non c’è e non siamo stati ripresi. Questo secondo me è un errore veramente imperdonabile. Ma proprio imperdonabile. Fifty fifty? Ma fifty il cavolo! Punto! Basta! L’unica regola era quella, le riprese tutto il giorno. Se non si trovava il video la cosa non era stata detta e adesso cambia tutto”.

Alex, dal canto suo, aveva dichiarato che se il filmato non fosse uscito fuori, avrebbe lasciato il reality.

