Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è fidanzato, arriva la frecciatina di Antonella Fiordalisi

L'ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello, Antonella Fiordalisi, ha mandato una stoccata piuttosto velenosa al suo ex fidanzato, conosciuto nel reality, Edoardo Donnamaria.

Gf Vip, Antonella Fiordalisi e il tweet contro Edoardo Donnamaria

L'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha accennato alla storia d'amore tra un ex concorrente dell'edizione più controversa del reality show di Alfonso Signorini e una giornalista sportiva, senza però rivelare ulteriori dettagli, lasciando i fan nel mistero. Ieri sera, durante una trasmissione su Radio Marte, l'influencer ha finalmente svelato l'identità del "Vippone" innamorato: si tratta di Edoardo Donnamaria.

Queste le parole della Marzano ai microfoni di Gabriele Parpiglia:

"Edoardo Donnamaria l’ha confermato. È fidanzato con questa ragazza. Lui vuole però tenerla lontana dai riflettori perché non vuole inserirla in questo tritacarne. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta."

Mentre Donnamaria vive una nuova storia d'amore, la sua ex storica, Antonella Fiordelisi, sembra essere tornata single. L'influencer ha infatti chiuso la relazione con Mariano De Matteis, ex compagno di Sara Scaperotta prima che quest'ultima tornasse con Nicolò Zaniolo. Alcune mosse social, tuttavia, hanno riaperto la vecchia questione tra i Donnalisi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un like di Edoardo non è passato inosservato agli irriducibili sostenitori della coppia e pcoo dopo c'è stata un eloquente post di Antonella che per tutti è sembrata una frecciatina contro Donnamaria. Quest'ultimo pare abbia messo un like ad un tweet in cui un utente gli augurava che la sua fidanzata fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia.

Dopo questo like, ecco cosa ha scritto Antonella Fiordelisi su X parlando dei suoi ex fidanzati:

"Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva , sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capito di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti"

