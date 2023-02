Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: "Facci vedere chi sei veramente"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ai ferri corti al Gf Vip.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due giovani e discussi concorrenti della settima edizione si sono ritrovati in Cortiletto per confrontarsi su quanto successo durante l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: è davvero finita tra i due?

Le continue discussioni e incomprensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno stancato tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. I due protagonisti della settima edizione del reality show non sembrano proprio riuscire a trovare un punto d'incontro per andare avanti insieme in questa avventura. Delusa e amareggiata per quanto visto in puntata, la salernitana è tornata all'attacco contro il giovane volto di Forum accusandolo di metterla sempre in secondo piano:

Hai detto che io sono interessata al gioco. Mi sono sentita mancare di rispetto. Io non voglio più tornare con te, di questo sono sicura, sono stata troppo male...voglio pensare a me. Oggi potevo andarmene, non mi hai dimostrato niente...Ti sei girato di spalle e te ne sei andato...tanto lo sappiamo entrambi che non possiamo stare insieme. Non voglio assolutamente tornare con te! Cresci che hai 30 anni...io non provo più le stesse cose perché non sei quello che immaginavo!

Dal suo canto, invece, Edoardo, stanco di sentirsi addossare delle colpe, ha chiesto ad Antonella di chiudere la questione:

Sei venuta tu qua a parlare, io non voglio discutere e non voglio litigare. Non mi va. Mi hai fatto troppo male Antonella. Non ci crede nessuno a quello che hai detto, comportati come ti comporteresti veramente da single non come fai qua dentro...facci vedere chi sei veramente. Il prossimo ragazzo che avrai non lo trattare come uno schiavo, io parlo solo con le persone vere e sincere...

