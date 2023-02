Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: "Ci sono cose di te che non sopporterò mai, non mi fido"

Gossip TV

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il giovane volto di Forum non riesce più a nascondere la sua gelosia e, dopo aver visto un filmato riguardante alcuni comportamenti assunti dalla sua fidanzata nei confronti di Antonino Spinalbese, ha letteralmente sbottato.

Nuovo scontro al Gf Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 13 febbraio 2023 su Canale 5, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Antonella Fiordelisi si diverte e stuzzica con Antonino Spinalbese. Comportamento che non è per niente piaciuto a Edoardo Donnamaria che, in presenza della sua amata, ha mostrato il suo fastidio ad Andrea Maestrelli:

Mi può dare fastidio questa cosa? Che Antonino gli avvicina il cucchiaio sporco di panna e lei glielo lecca? Non mi fido. Chissà senza le telecamere che può fare. Non mi fido [...] Vai a leccare i cucchiai. Parla bene. Le altre sono rispettose. Senti ci sono cose di te che non sopporterò mai. Ma come si fa ad essere felici con una che fa queste cose. Io so come sei fatta. Sai quante ce ne sono di ragazze che rispettano i miei canoni.

Infastidita dalle parole di Edoardo, Antonella ha prontamente replicato cercando di difendersi dalle accuse:

Ma stavamo scherzando. Rispettami Edoardo, come io faccio con te. E quello è il massimo che puoi vedere ovvero un confessionale simpatico. Lo so che ci sono le telecamere. Meno male che mi danno tutti ragione. Perché tu sei pazzo. Senti io non ho fatto niente. Ti sto dimostrando che ti amo ogni giorno e in ogni modo. Sono felice e sorridente, non mi puoi rattristire va bene? Pure a San Valentino mi devi rompere le pal*e. Non mi faccio condizionare dalle tue cretinate. Una persona che si accorge solo delle cose in negativo non ti ama. Vedi gli altri come si abbracciano le ragazze.

