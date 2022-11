Grande Fratello Vip, Edoardo ad Antonino: "Certo che passare da Belen a Oriana". È bufera su Tavassi

Gossip TV

I telespettatori spagnoli hanno condannato duramente le frasi di Edoardo Tavassi che ha denigrato fisicamente Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip.

Mentre ai telespettatori del Grande Fratello Vip diverte ed esalta, tanto da renderlo il preferito, Edoardo Tavassi non va giù a quelli spagnoli che difendono a spada tratta Oriana Marzoli, protagonista di molti reality iberici, che è molto conosciuta e amata in spagna. Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, è andata in onda una clip goliardica tra Tavassi e Antonino Spinalbese in cui i due gieffini parlavano della nota ex dello spezzino, Belen Rodriguez.

Gf Vip, Edoardo Tavassi sotto accusa: la battuta su Belen e Oriana scatena il web

L'ex naufrago ha voluto sapere come e quanto Antonino e Belen si era conosciuti e nel mentre non si è risparmiato continue battute mantenendo il suo personaggio, desideroso di trovare una donna al suo fianco e soprattutto, mostrandosi debole al fascino femminile (come durante l'incontro tra Tavassi e Taylor Mega nel corso della serata di ieri).

Tra una battuta e l'altra, il romano ha paragonato la Marzoli a Belen Rodriguez e a Spinalbese ha detto: "Certo passare da Oriana a Belen.." facendo intendere, ovviamente, che tra le donne c'è una bella differenza estetica. Tavassi non nutre molta simpatia per Oriana e l'ha più volte descritta come una ragazza vuota e superficiale. La battuta del romano ha suscitato molta ilarità da parte del pubblico italiano mentre in Spagna, Edoardo è stato apostrofato come un maschilista e xenofobo. Gli spagnoli promettono quindi guerra in difesa di Oriana, renderla preferita e unirsi tutti contro Tavassi.

