Grande Fratello Vip, "E’ un vero gnocco”, ecco cosa diceva Antonella Fiordelisi di Antonino prima del reality

Antonella e Antonino: la verità emersa prima del Grande Fratello Vip.

Sono in molti a credere che Antonella Fiordelisi sia interessata ad Antonino Spinalbese nonostante abbia un rapporto ormai molto stretto con Edoardo Donnamaria.

Gf Vip: Antonella Fiordelesi aveva già puntato Antonino Spinalbese

L'ex schermitrice lo ha spesso negato, ma gli affezionati del Gf Vip sono convinti che la gieffina voglia far capitolare l'ex di Belen tra le sue braccia. Frecciatine e sguardi non sono mai mancati e, come se non bastasse, è arrivata una rivelazione molto interessante del blogger Amedeo Venza durante l'ultima puntata di Casa Pipol. Venza ha infatti spifferato che bella milanese aveva già puntato Antonino ancora prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

"Credo che ad Antonella piaccia più Antonino rispetto ad Edoardo - ha dichiarato - Perché quando ci siamo visti si parlava anche di questa cosa qua, perché stava per iniziare il GF Vip ma lei non sapeva ancora se era confermata o meno… si parlava dei nomi che circolavano sui social, tra cui anche quello di Antonino. Lei mi disse ‘gran bel pezzo di gnocco, speriamo che entri perché è single e mi piace’. Vabbè ma non c’è niente di male."

Venza ha anche aggiunto che Antonella sarebbe single, nonostante le recenti dichiarazioni del suo presunto (ex?) fidanzato:

"Io quest’estate ho visto Antonella i primi di settembre ad un evento, si è parlato anche di questa storia alla quale lei ha dato la parola fine. Mi ha raccontato che ha provato a intraprendere una relazione con questo ragazzo, Gianluca, inizialmente ci stava anche bene ma visto che già si conoscevano come amici non è scattata quella mossa in più"

