Grande Fratello Vip, è scontro tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni: ecco perché (VIDEO)

La tensione al Grande Fratello Vip è palpabile e Sophie Codegoni non accetta il rimprovero di Manila Nazzaro.

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello. Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono ai ferri corti, a causa dell’interesse che l’ex Miss Italia ha espresso nel conoscere meglio Delia Duran, nonostante fosse consapevole della rivalità tra la news entry e la bionda influencer. Avvicinatasi a Sorge, Sophie Codegoni sembra voler aiutare l’amica a dare battaglia, arrivando a rispondere male alle ultime osservazioni di Manila sulla pulizia in Casa.

Grande Fratello Vip, Manila furiosa con Sophie: “Fa così per Soleil”

Manila Nazzaro è sempre più delusa da Soleil Sorge che, da quando Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di tagliare i ponti con tutti coloro che hanno mostrato anche il minimo sostegno alla compagna di Alex Belli. L’ex Miss Italia non crede di aver fatto nulla di male, dal momento che non ha mollato Soleil per Delia, ma ha semplicemente aiutato la showgirl sudamericana ad ambientarsi e sfogarsi. Per Sorge, smascherata dalla rivelazione di Alessandro Basciano, la situazione è totalmente diversa, al punto che la bionda influencer legge le scelte di Manila come un tradimento e vuole chiudere il rapporto, rifugiandosi tra le braccia di Sophie Codegoni.

Forse proprio spronata dalla sofferenza che ha letto negli occhi di Soleil, o per ribadire di aver preso la sua posizione all’interno della casa di Cinecittà, Sophie non ha risposto con la solita calma ai commenti di Nazzaro sulla mancanza di pulizia. “Sono vostri i mozziconi? So solo che eravate qui, se non sei tu diglielo a Soleil. L’attenzione ci vuole da parte di tutti. Io le ho raccolte sempre anche se non fumo, se una volta le raccogli tu non succede nulla, dai su!”, ha sbottato Manila vedendo diversi mozziconi abbandonati in giardino. “Se le trovate gialle sono mie, le altre no! Perché ormai è facile dire che sono le mie. Nevrotica…”, ha commentato Codegoni, lasciando l’ex Miss Italia completamente spiazzata.

Manila ha cercato il confronto con Miriana Trevisan, che da giorni la mette in guardi sulla possibilità che Sorge stia mettendo alcuni inquilini contro di lei per vendicarsi. “Si deve dare anche una calmata Sophie adesso. Io cosa dovrei dire? Sono a vostro servizio da quattro mesi e non mi sono mai lamentata. So che stai pensando, lo penso anche io… Queste risposte così sono fomentate, perché da lei non te lo aspetti”, ha ammesso Manila, certa che a fomentare Sophie sia stata Soleil.

