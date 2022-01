Grande Fratello Vip, Basciano fa impazzire il web: ''Preliminari artistici tra Alex e Soleil''

Gossip TV

Parlando del segreto che nascondono Alex Belli e Soleil Sorge, accusati di aver avuto un’intimità nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano si lascia andare ad una rivelazione rovente.

Cosa è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte? Il mistero si infittisce e ha ormai coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che cercano di strappare a Soleil e Delia Duran la verità sulla sospetta intimità che sarebbe avvenuta in Casa. Mentre l’influencer nega, Delia spiffera il gossip bollente ad Alessandro Basciano, che non si contiene e racconta tutto facendo impazzire il popolo del web.

Grande Fratello Vip, Basciano rivela tutto!

Delia Duran ha deciso di vendicarsi per l’infedeltà del compagno Alex Belli, entrando a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip come donna libera. Delia è certa che l’attore le abbia mancato di rispetto, in particolare sotto le coperte con Soleil Sorge, che invece nega che tra loro vi sia stato un contatto fisico intimo, non captato dalle telecamere. Il mistero continua ad arrovellare la testa dei fan del Gf Vip, che vogliono vederci chiaro e attendono con ansia che uno di loro faccia un passo falso per scoprire tutta la verità. A commettere una leggerezza, tuttavia, non è stato nessun vertice di questo triangolo infuocato, bensì Alessandro Basciano, che ha rivelato di aver saputo da Delia cosa è realmente successo tra Soleil e Alex.

Anche Manila Nazzaro, sempre più delusa da Soleil Sorge, ha ammesso di essere a conoscenza della verità: “Io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, me l’ha detto Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque”, ha ammesso Nazzaro.

Incuriosito dall’argomento Barù, corteggiato da Delia, ha chiesto di rivelare questo segreto di Pulcinella e Basciano è intervenuto spiegando: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori”, come riporta Biccy. Inutile dire che sui social sono esplosi commenti di ogni sorta sulla frase di Basciano, che al momento sembra essere la lettura più veritiera della situazione che abbiamo a disposizione.

Preliminari artistici AHAHAHAHAHAHAHAHAH. Besciamella mi hai fatto ridere lo ammetto. #gfvip #fairylu — nonmistressarepiu🧚‍♀️ (@99_fairy_) January 21, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.