Grande Fratello Vip, è l’edizione delle polemiche e il pubblico tuona: ''Noioso, personaggi sconosciuti''

Ancora polemiche e commenti negativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta facendo storcere il naso a tantissimi telespettatori, molti dei quali hanno abbandonato al visione delle prime serate dedicate al reality show di Canale 5. Alfonso Signorini e il suo cast non convincono e i fan del programma si lanciano in nuove polemiche.

Grande Fratello Vip scontenta tutti: ecco perché

Ancora feroci polemiche per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta prendendo delle decisioni che fanno storcere il naso al pubblico del reality show di Canale 5. All’inizio di questa nuova avventura televisiva, Ginevra Lamborghini è stata squalificata ma, forse in nome del suo cognome o per creare hype con Antonino Spinalbese, la gieffina è stata sempre invitata in studio e recentemente addirittura a tornare nella casa del Gf Vip per fare una sorpresa all’ex di Belen.

Nel coso delle settimane ci sono stati scivoloni sempre più clamorosi, esempi di bullismo e misoginia da far rizzare i capelli in testa, eppure Alfonso ha preso tutto alla leggera limitandosi ad ammonire senza troppa convinzione e a prendere provvedimenti ben meno importanti rispetto a quelli a cui ci aveva abituato negli anni. Al pubblico del Gf Vip questo non va a genio e, puntata dopo puntata, piovono critiche sul programma e sui suoi protagonisti, come quelle all’opinionista Sonia Bruganelli dopo le scintille con Giulia Salemi.

Anche una lettrice di Nuovo ha deciso di sfogarsi con Maurizio Costanzo, ammettendo di trovare questa edizione noiosa, fatta di personaggio sconosciuti o quasi, che ha celebrato personaggi come Pamela Prati, una donna che ha preso in giro l’Italia per fare notizia. Insomma, Signorini deve schivare vari proiettili ma, almeno per il momento, correndo ai ripari con l’ingresso di nuovi Vip sembra aver garantito un certo share.

