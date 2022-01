Grande Fratello Vip, due ex amatissimi gieffini contro Katia Ricciarelli: "Situazione da squalifica"

Gossip TV

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga rompono il silenzio sul caso Ricciarelli al Gf Vip.

Katia Ricciarelli è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica per le numerose offese rivolte a diversi concorrenti del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento della soprano anche i due ex gieffini Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Katia Ricciarelli a rischio squalifica, parlano Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Tra i vari temi che verranno affrontati stasera in diretta al Grande Fratello Vip anche il caso Ricciarelli. Negli ultimi giorni, infatti, in molti infatti si sono scagliati contro la soprano chiedendo a gran voce la squalifica dal gioco. Tra questi le due ex gieffine Patrizia Pellegrino e Clarissa Selassié.

Non solo. A commentare il comportamento della Ricciarelli al Gf Vip sono intervenuti sui social anche Rosalinda e Andrea. Rispondendo ad alcune curiosità dei loro numerosi fan, l'amatissima e seguitissima coppia si è accodata all’idea che la soprano meriti la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. "Cosa pensi della situazione? Per me è assolutamente raccapricciante" ha dichiarato l'ex gieffina.

A farle eco il fidanzato Zenga: "E’ una situazione incresciosa: squalifica". "Assolutamente sì, squalifica. Senza pensarci" ha concluso la Cannavò. Cosa deciderà di fare la produzione del programma? Per saperne di più non ci resta che seguire la nuova puntata su Canale 5.

