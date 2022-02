Grande Fratello Vip: "Delia è stata un momento di rottura tra Manila, Katia e Soleil", parla Aldo Montano

Gossip TV

Aldo commenta l'allontanamento di Manila da Katia e Soleil al Grande Fratello Vip.

L'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sembra ormai un lontano ricordo. A dire la sua sul percorso della conduttrice nella Casa ci ha pensato Aldo Montano, che le ha riservato parole di grande stima e affetto.

Aldo Montano elogia Manila Nazzaro

Ospite a Casa Chi, Aldo ha commentato le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver criticato il ritorno di Alex Belli, il campione sportivo ha colto l'occasione per dire la sua sull'allontanamento tra Manila, Katia e Soleil. Allontanamento avvenuto dopo l'ingresso di Delia Duran: "Delia è stata un momento forse di rottura nel gruppo che si è andato a creare tra Soleil, Katia e Manila. Lo è stato sicuramente. Parere mio, in positivo. Si è staccata completamente da un blocco che non era gradevole".

"Marciando per conto suo ci guadagna" ha continuato l'ex concorrente del Gf Vip elogiando la Nazzaro e il suo percorso nella Casa "Io lei l’ho sempre vista molto decisa. Molto mamma, quindi molto mediatrice, come sono le mamme. Ha sempre dato una mano a chiunque là dentro [...] Sta facendo il suo viaggio credo nel migliore dei modi rispettando a tutto quello che è fuori, gli affetti, la famiglia, i figli, prendendo posizioni, cercando di darsi da fare. Anche dando una mano lì dentro, a me in primis nei mesi in cui ci sono stato".

A proposito del comportamento assunto da Lorenzo Amoruso negli ultimi giorni, Aldo ha rivelato di essere rimasto letteralmente stupito dalle parole lette sui social: "Riconosco poco queste parole. Non so se sono dettati da qualcosa di più alto o da un impulso non so legato a cosa. Non so se queste parole hanno uno scopo diverso, non so se è un messaggio che voleva mandare all’interno della Casa, magari sperava che si leggesse in puntata. E che quindi Manila potesse leggerle. Ma in queste parole riconosco poco Lorenzo, ripeto. Anzi, per niente".

