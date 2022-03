Grande Fratello Vip, Delia Duran mette in guardia Jessica Selassié da Barù: "Non doveva..."

Gossip TV

Delia affronta Jessica al Grande Fratello Vip e la mette in guardia da Barù.

Domani sera, giovedì 10 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al televoto Manila Nazzaro e Barù, che nelle ultime ore si è reso protagonista di un'accesa discussione con Delia Duran.

La rivelazione di Delia Duran su Barù al Gf Vip

Dopo aver discusso con Barù al Grande Fratello Vip, Delia ha voluto confrontarsi con Jessica Selassié e Sophie Codegoni: "Io sono una persona diretta, dico la verità. Ho detto a Barù di averlo nominato e lui ci è rimasto malissimo. Mi dispiace, però...". "Mancano sei giorni e siamo tutti a casa, erano le ultime Nomination" ha prontamente replicato l'ex tronista di Uomini e Donne, convinta che arrivati alla finale non bisognerebbe prendersela per le nomination.

"La cosa bella è che lui mi ha detto 'se non fossi stata in finale ti avrei nominata'. Quindi vuol dire che c'è rimasto male. Lui mi ha rinfacciato di non aver nominato Jessica. Ha ribadito questa cosa e mi ha dato anche fastidio" ha confessato la Duran, che ha consigliato alla Selassié di prestare più attenzione al comportamento di Barù.

Leggi anche Alessandro Basciano vuota il sacco dopo il Gf Vip

"Doveva essere più neutro, non ribaltare questa cosa su di te se ti vuole bene" ha continuato Delia mettendo in guardia Jessica da Barù "Ha voluto mettere legna su un fuoco che è già acceso. Jessi non doveva...capisci a me". Stando alle parole della showgirl venezuelana, anziché fare da mediatore, il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe cercato di riportare a galla i loro vecchi problemi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.