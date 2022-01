Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli: "Un narcisista patologico", la risposta dell'attore

Gossip TV

L'attrice romana durissima nei confronti dell'ex gieffino che ha voluto replicare su Twitter.

Nathaly Caldonazzo, una delle new entry più apprezzate del Grande Fratello Vip, ha espresso la sua opinione sul comportamento di Alex Belli, in riferimento a ciò che ha visto dell'attore nella Casa di Cinecittà. L'ex attore di Centovetrine, nel corso della sua permanenza nel reality, ha attirato diverse critiche per la vicinanza con Soleil Sorge con la quale ci sono stati molti momenti intimi e fraintendibili. Prima fra tutti, la moglie Delia che è entrata nella Casa come nuovo concorrente prendendosi una paura dal marito.

La Caldonazzo, parlando con Soleil Sorge e Valeria Marini, lo ha definito un nacistista patologico malato di mente:

Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio.

Parole quella dell'attrice e showgirl romana che non sono affatto piaciuto a Belli che su Twitter ha commentato:

Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”. #natalycaldonazzo

