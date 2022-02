Grande Fratello Vip, Delia Duran in difficoltà: il durissimo sfogo

Gossip TV

Delia Duran si sfoga dopo la puntata del Grande Fratello Vip e le critiche dei concorrenti.

Delia Duran non ha potuto gioire per la scelta del pubblico del Grande Fratello Vip, che la eletta prima finalista della sesta edizione del reality show di Canale5. Subissata dalle critiche degli inquilini di Cinecittà, Delia si è sfogata molto duramente.

Grande Fratello Vip, Delia Duran furiosa per le critiche

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha il potere di cambiare il percorso dei concorrenti in qualsiasi momento, mettendo in scena vera e propri colpi bassi ai gieffini oppure premiando chi si è distinto nella casa più spiata d’Italia, creando dinamiche sempre più complesse. Delia Duran ha iniziato a frequentare lo studio del reality show di Canale5 quando Alex Belli si è avvicinato pericolosamente a Soleil Sorge, dando prova della sua forza fino al punto di non ritorno.

Delia ha accolto l’invito di Alfonso Signorini e, desiderosa di scoprire cosa è successo veramente tra il compagno e Soleil, ha varcato la porta rossa di Cinecittà per diventare una concorrente ufficiale. Mentre Belli ha annunciato il suo ritorno, suscitando non poche polemiche, i telespettatori hanno apprezzato il coraggio di Delia e la sua capacità di sconvolgere i precari equilibri al Gf Vip, premiandola con un posto in finale. La scelta ha creato un mare di polemiche, soprattutto tra i gieffini che credono che Delia non si sia meritata il premio.

Mentre Katia Ricciarelli dice la sua, ferendo la showgirl sudamericana, quest’ultima si è sfogata con Gianluca Costantino. “Loro decidono, per cui niente è sicuro in questo gioco. Giocaci anche te, tira le palle anche te e basta. Sono andata a parlare con Soleil, sono andata a parlare con lei in maniera spontanea e tutti dicono che è convenienza. Questa sono io, chi non mi vuole ben venga, io sono questa perché mi dovete cambiare”, ha sbottato Delia. La gieffina, pur premettendo che avrebbe dato modo ad altri di raggiungere la finale prima di lei, sente di essersi meritata questo risultato e non vuole che chiunque la possa giudicare per le sue azioni, anche quando sono completamente senza secondo fine.

