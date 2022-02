Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Delia Duran: ''Non sono d’accordo che vada in finale''

Gossip TV

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip e Katia Ricciarelli non si trattiene.

Katia Ricciarelli non ha gioito per la vittoria di Delia Duran, che è stata promossa a prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La soprano dichiara le sue impressioni davanti alla showgirl sudamericana, che reagisce molto male.

Grande Fratello Vip, Katia contro Delia!

Delia Duran è la prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, per volere del pubblico che ha votato il percorso della showgirl sudamericana. Sebbene Delia sia effettivamente una concorrente ufficiale da poche settimane, la gieffina è sempre stata presente durante le puntate a causa del triangolo nato con Alex Belli e Soleil Sorge, e i telespettatori hanno premiato il suo percorso di rinascita, oltre che la naturale dote di saper creare dinamiche esplosive.

Davide Silvestri ha preso molto male la notizia, ma non è l’unico ad aver fatto notare che Delia sia stata ingiustamente promossa alla finale del Gf Vip. Dopo la puntata, Katia Ricciarelli ha ammesso davanti alla showgirl: “Non sono d’accordo che lei vada in finale, te lo dico anche in faccia. Non facciamo gli ipocriti”. “Certo se parliamo di meritocrazia, lei è la prima a dirlo. Ha l’umiltà di dirlo. Sono partite in difesa tutte le donne che hanno vissute le sue cose, piaccia o non piaccia”, ha replicato Manila in difesa di Delia. Quest’ultima si è mostrata molto infastidita dalle parole di Katia e ha sbottato: “Io sono d’accordo con voi, ma allo stesso tempo non lo sono. Mi sono rotta le scatole di queste cose”. Duran ha lasciato la veranda per andare a dormire, mostrando tutto il proprio risentimento.

