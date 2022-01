Grande Fratello Vip, Delia Duran: ecco il ruolo che dovrà svolgere nel reality

Gossip TV

La moglie di Alex Belli entrerà al Grande Fratello con uno scopo preciso.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato l'ingresso della moglie di Alex Belli, Delia Duran. La modella si trova ora in isolamento per rispettare la quarantena e al termine, varcherà finalmente la porta rossa di Cinecittà.

“Voglio entrare nella casa per capire se la percezione che Alex Belli ha vissuto nella casa corrisponde alla realtà”, ha dichiarato la modella venezuelana parlando con Alfonso e naturalmente riferendosi all'intensa amicizia che hanno creato Belli e Soleil. Un rapporto che a molti è sembrato particolarmente ambiguo e malizioso. In merito al marito, la Duran ha dichiarato. “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è un’amicizia intensa con Soleil, quando scrivi determinate cose parla con me prima, sai che ho dei dubbi, ecco perché voglio entrare nella casa!” , in riferimento alle numerose volte in cui Belli dedica messaggi social alla Sorge.

Insomma, stando a quanto ha riferito la 33enne originaria di , Delia vorrebbe viversi l'esperienza nella Casa per comprendere come si percepiscono i rapporti all'interno e come si approfondiscono, dal momento che tutto è amplificato vivendosi 24h su 24h. Ma ci sarebbe anche di più. Stando a quanto ha riferito il profilo Twittter di Agent Beast che spesso anticipa i contenuti e le dinamiche, ci sarebbe un motivo preciso dell'ingresso della venezuelana: Delia dovrà inserirsi nella coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e creare un nuovo triangolo, il secondo dopo quello che l'ha vista protagonista con il marito Alex e la Sorge.

Non ci resta che attendere e vedere se la Duran si avvicinerà pericolosamente al bel Basciano, suscitando la gelosia della Codegoni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.