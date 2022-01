Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli in crisi? ''Questo è troppo''

Gossip TV

La criptica risposa di Delia Duran al post di Alex Belli per Soleil fa presagire guai al Grande Fratello Vip.

Delia Duran si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma avrà l’appoggio del compagno Alex Belli? Dopo la dedica che l’attore ha fatto a Soleil Sorge, la showgirl ha sbottata su Instagram e sembra che ci sia aria di crisi.

Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli ai ferri corti?

Il pubblico del Grande Fratello Vip attende con ansia l’ingresso in Casa di Delia Duran, che di certo getterà altra benzina sul fuoco, facendo scoppiare nuovi liti a Cinecittà. La showgirl, infatti, ha un conto in sospeso con Soleil Sorge, che ha rischiato di mandare all’aria la sua relazione con Alex Belli, ma anche con tutti i concorrenti che hanno giudicato i suoi sfoghi al pari di pessime performance da attrice, non particolarmente dotata. Insomma, ci sarà parecchio di cui parlare grazie all’ingresso di Delia, che troverà Soleil derisa da alcuni gieffini, a sua insaputa.

I fan del Gf Vip non escludono di assistere ad un cambio improvviso di rotta, ovvero alla creazione di un’alleanza tra Delia e Soleil, ma al momento questa rimane una remota possibilità. Nel frattempo, poco prima dell’ingresso della compagna in Casa, Alex ha fatto una dedica a Soleil, dichiarando di essere sempre vicino a lei nonostante la separazione non sia stata delle più rosee. Il gesto di Belli ha scatenato la furia di Duran, che si è affrettata a scrivere nelle sue Ig Stories: “Quando è troppo, è troppo”.

Il post ha fatto incetta di visualizzazioni, prima di essere rimosso in fretta e furia da Delia, e il messaggio lanciato dalla futura gieffina non fa presagire nulla di buono. Sembra, infatti, che Delia e Belli siano in crisi forse proprio a causa del continuo interessamento dell’attore nei confronti della bionda influencer. Non resta che attendere le nuove dichiarazioni di Delia per capire cosa sta succedendo tra la coppia più discussa del momento.

