Grande Fratello Vip, Dayane Mello torna in tv: nuova avventura per la modella brasiliana

Dayane pronta a tornare in tv dopo il Grande Fratello Vip.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è pronta a tornare in tv. Stando a quanto riportato da alcuni siti brasiliani, la modella dovrebbe essere una delle concorrenti de La Fazenda, la versione brasiliana del reality italiano La Fattoria.

Dayane Mello: dal Gf Vip a La Fazenda?

Buone notizie per Dayane, che dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, tornerà presto sul piccolo schermo con un nuovo progetto televisivo. Come dichiarato da alcuni siti brasiliani e riportato da Biccy, l'ex gieffina dovrebbe essere una delle concorrenti del reality show La Fazenda, che partirà il prossimo 13 settembre in Brasile su Record TV.

Per Dayane non si tratta della seconda esperienza televisiva. Oltre alla partecipazione al Gf Vip, che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, la modella brasiliana ha preso parte a L’Isola dei Famosi, Ballando con le stelle e Pechino Express, in coppia con Ema Kovač, classificandosi al terzo posto.

Sarà davvero così? Silenzio stampa da parte della diretta interessata. La Mello, al momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ai suoi prossimi progetti lavorativi.

