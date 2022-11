Grande Fratello Vip, Dayane Mello smentisce il flirt con Luciano Punzo: ''Gente in cerca di notorietà''

Gossip TV

Dopo le confessioni di Luciano Punzo sul flirt con Dayane Mello, la modella brasiliana nega tutto e attacca il concorrente del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Luciano Punzo hanno avuto una storia d’amore dopo la partecipazione a Pechino Express? Il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha confessato il flirt con la bellissima modella brasiliana, che invece nega e lo attacca molto duramente. Ecco cosa è successo e la replica di Dayane.

Gf Vip, Dayane Mello contro Luciano Punzo!

Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà, per la gioia di tutte le sue fan che sono pronte a rifarsi gli occhi con le sue docce bollenti e gli allenamenti intensi nel giardino nella casa del Grande Fratello Vip, Luciano Punzo sembra essersi ambientato piuttosto bene al punto da fare qualche rivelazione personale. L’ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di aver avuto un flirt con Dayane Mello, dopo la partecipazione a Pechino Express, e di aver vissuto con lei bellissimi momenti insieme anche se la storia d’amore non è mai decollata.

Secondo la ricostruzione di Punzo, infatti, Dayane avrebbe notato che lui era ancora preso dalla sua ex mentre lui non si sarebbe mai sbilanciato troppo per paura di venire ferito dalla forte personalità della modella brasiliana. Dopo aver ascoltato le parole del gieffino, Mello ha sbottato furiosa negando apertamente il flirt.

“La riservatezza deve essere una delle principali qualità di un vero uomo! Quindi pure se fosse stato vero, non vai in giro a raccontarlo - riporta Biccy - Ma guarda, è veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza”.

Dayane si è mostrata piuttosto infastidita dalle parole di Luciano, che ha affermato non essere vere. Forse il fastidio è amplificato anche dal fatto di esser tirata in ballo in questa stagione del Gf Vip che la modella non ha nascosto di non apprezzare minimamente, rivelando di aver detto no a Signorini che l’avrebbe voluta nuovamente a Cinecittà, poiché inorridita dall’atteggiamento della maggior parte dei concorrenti.

