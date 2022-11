Grande Fratello Vip, confessioni notturne di un gieffino: ''Sono stato con Dayane Mello, lei era presa da me''

Gossip TV

Dayane Mello tirata in ballo da un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Luciano Punzo ha raccontato un aneddoto sulla sua vita sentimentale, tirando in ballo Dayane Mello. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello tirata in ballo: ecco cosa è successo

Le puntate del Grande Fratello Vip sono lunghe, intense e ricche di colpi di scena come il confronto tra Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato, che ha portato la gieffina al crollo, oppure la reazione di frustrazione di Pamela Prati all’ennesima Nomination ricevuta. Dopo la diretta su Canale 5, Luciano Punzo si è ritrovato a parlare con Sarah Altobello della sua vita sentimentale, ammettendo che avrebbe voluto ritrovare a Cinecittà la bella Dayane Mello, con la quale ha avuto una liaison in passato.

“Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo -riporta Biccy - Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito. Lei penso che era presa da me […] Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura”.

Luciano ha confidato di aver temuto più volte di soffrire a causa di Dayane, proprio per via del suo carattere forte e focoso che lo aveva totalmente travolto. Il partenopeo si aspettava di trovare la modella brasiliana al Gf Vip, peccato che Mello abbia sparato a zero sulla nuova edizione rifiutandosi categoricamente di farne parte!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.