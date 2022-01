Grande Fratello Vip, Alex Belli lancia una velenosa frecciata ai concorrenti della Casa: "Senza un Alpha siete il..."

Gossip TV

L'attacco di Alex su Twitter ai concorrenti ancora in gioco al Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al centro delle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stato squalificato dal gioco, l'attore è stato infatti richiamato più volte dagli autori del reality show e questo ha infastidito parecchio i concorrenti, che si sono lamentati di non avere spazio in puntata.

La frecciata di Alex Belli ai concorrenti del Gf Vip

Alex ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip divere settimane fa, ma i concorrenti continuano a parlare di lui e del comportamento assunto dagli autori del programma nei suoi confronti. La sua storia con Soleil Sorge ha appassionato milioni di telespettatori e ha portato la produzione a richiamarlo anche dopo la sua squalifica.

Il comportamento dei concorrenti del Gf Vip, che sono tornati a criticarlo, non è piaciuto a Belli che è intervenuto sui social per lanciargli una velenosa frecciata: "Tappezzerie e AnsiaMan di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me. Preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi due domande".

Ma non è finita qua. Alex ha continuato pubblicando un altro post contro i Vipponi: "La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes". Alfonso Signorini mostrerà le dichiarazioni dell'attore ai concorrenti? E come reagiranno? L'appuntamento è per stasera in prima serata su Canale 5.

