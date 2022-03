Grande Fratello Vip: "Ecco chi saranno i finalisti del programma", la confessione di Jessica Selassié

Gossip TV

Jessica fa un pronostico sui finalisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 7 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i nuovi finalisti del reality show di Alfonso Signorini? A tal proposito, Jessica Selassié sembra avere le idee molto chiare.

Jessica Selassié rompe il silenzio sui finalisti del Gf Vip

Tempo di confessioni e confronti al Grande Fratello Vip. Parlando con Soleil Sorge, Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Delia Duran, Jessica ha fatto un pronostico su chi saranno i finalisti della sesta edizione del reality. Secondo la giovane principessa, infatti, saranno tutte donne: "Secondo me, questo è il gruppo delle finaliste".

"Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so…" ha prontamente replicato Soleil "Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini sarebbe proprio il coronamento più bello". "Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate, tutto noi donne!" ha aggiunto Sophie rivelando che una finale del Gf Vip così, di sole donne, sarebbe una bel messaggio da far arrivare a casa.

Leggi anche Jessica e Barù sotto le coperte al Gf Vip, ecco cosa è successo tra i due

Avrà ragione la giovane principessa? La finale del Gf Vip sarà tutta al femminile? Ricordiamo che, al televoto, questa settimana, ci sono Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Chi sarà il concorrente costretto ad abbandonare il gioco a pochi giorni dalla finalissima? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.