Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan è certa: ''Soleil Sorge mi teme''

Gossip TV

Miriana Trevisan, ferita da una frase di Soleil Sorge, parla malissimo dell’inquilina del Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno alla Finale del Grande Fratello Vip e tutti vogliono accaparrarsi un posto, dopo più di sei lunghi mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge e Miriana Trevisan continuano a punzecchiarsi, soprattutto dopo l’ultima puntata che ha visto nascere una discussione furiosa tra le due gieffine. Miriana, in particolare, ammette di essere rimasta colpita dalla frase infelice che le ha rivolto Soleil, assicurando che la bionda influencer si comporta così perché teme la sua vittoria.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

Dopo più di sei lunghi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti vorrebbero strappare un posto per la Finale, aspirando a diventare il vincitore o la vincitrice della sesta edizione del reality show di Canale5. A Cinecittà sono nate amicizie solide ma anche tante rivalità, come quella tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge che si sono scontrate dopo l’ultima puntata, quando la showgirl ha fatto il nome della bionda influencer alle Nomination, rivangando vecchi rancori.

Logicamente, tra le due la tensione è alle stelle e Miriana ha raccontato a Jessica Selassié di essere rimasta molto ferita dalle ultime parole di Soleil, che ha approfittato di un momento di debolezza per colpirla nel profondo. “Ho sentito la battuta di Soleil, che è sempre infelice, appena sono uscita dal confessionale. Vedi che lei alle spalle… Io non lo farei mai. Mi viene da sorridere però, tu fai la battuta quando c’è una fragilità della persona”, ha ammesso Miriana.

Mentre Jessica ha provato a difendere Soleil, con la quale sembra aver trovato un bel rapporto dopo mesi di insicurezze, dichiarando che la gieffina sembrava colpita quando ha visto Trevisan in lacrime, la showgirl ha continuato a sparare a zero su Sorge: "Per me è un gran dolore, ma le è mai interessato di me? Sicuramente tra noi c’è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all’ultima settimana vuol dire che mi temi”, ha ammesso Trevisan.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.