Grande Fratello Vip, Davide Silvestri sulla nuova versione del reality: "Ho timore che ad alcuni..."

Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti del GFVip e ha espresso la sua opinione su come potrebbe reagire il pubblico di fronte alla nuova edizione del reality. Ecco cosa ha dichiarato!

Mentre prende sempre più forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, a esporsi sul nuovo corso che il programma ha deciso di adottare è uno dei vipponi delle precedenti edizioni, Davide Silvestri.

GF, Davide Silvestri sulla nuova versione del reality: "Potrebbe non piacere a tutti"

Le prime avvisaglie che Mediaset e i suoi vertici non sembravano per nulla felici della piega assunta dal Grande Fratello Vip sono apparse già durante le fasi finali di questa stagione tv. Dopo diversi comportamenti scorretti da parte di alcuni concorrenti, infatti, la rete aveva deciso di punire severamente i vipponi responsabili di comportamenti socialmente inaccettabile e aveva provveduto con due squalifiche. Quando era stata annunciata la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, inoltre, Mediaset aveva deciso di adottare regole ferree per i prossimi concorrenti.

Innanzitutto, basta con influencers e profili Onlyfans: la nuova stagione del Grande Fratello, che nella casa avrebbe visto convivere nip e vip, avrebbe accolto solo personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni che non usassero i social per lavoro, ma solo come svago. L'obiettivo è quello di regalare al pubblico figure autentiche, con storie di vita che possano entusiasmare ed emozionare i fan del GF. Così, la prima lista di possibili vip proposta da Signorini era stata completamente bocciata da Pier Silvio Berlusconi e solo recentemente sono emersi i primi nomi ufficiali dei concorrenti della prossima edizione.

A prendere parte al Grande Fratello saranno l'atleta Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi - questi i nomi fino a ora confermati - le cui vicende saranno commentate dall'unica opinionsita del programma, Cesara Buonamici. Sul nuovo corso adottato dal GF, si è espresso anche Davide Silvestri, ex concorrente di una passata edizione. Intervistato da Superguidatv in occasione della presentazione, a Giornate degli Autori, al Festival del Cinema di Venezia, del film Nina dei Lupi, a cui ha preso parte, Silvestri ha dichiarato:

"Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il GF perfetto per me: è importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà il trash. La tv ha bisogno di essere anche educativa"

