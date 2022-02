Grande Fratello Vip, Davide Silvestri spara a zero su Soleil Sorge: "Mi ha tradito e ferito, avrà lo scontro"

Gossip TV

Il duro sfogo di Davide contro Soleil dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Tensione al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Davide Silvestri. La nuova nomination ricevuta dall'influencer italo-americana ha fatto infuriare l'attore che, subito dopo la diretta, si è lasciato andare a un duro sfogo con le sorelle Selassié.

L'attacco di Davide Silvestri a Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 24 febbraio 2022, Soleil ha nominato ancora una volta Davide: "Per me non sei limpido. Posso avere mille difetti, però mi espongo e dico la mia. Se tu invece hai iniziato a pensare cose non positive su di me, dovevi dirmelo e non andare a parlarne con altri. Tu hai la tua strategia di gioco di non esporti, ma a me non piace".

Una nomination che ha spiazzato Silvestri che, nonostante le incomprensioni con l'influencer, ha deciso di mandare al televoto Nathaly Caldonazzo. Subito dopo la diretta del Gf Vip, però, l'attore non ha potuto fare a meno di commentare il comportamento della Sorge con le sorelle Selassié: "Lei è stata l’unica a nominarmi. Io non l’ho mai nominata. Però non mi prendi in giro così! Io mi sento tradito e ferito. Ormai mi puzza proprio tutto quello che fa. Mi ha attaccato facendomi passare per quello che non sono e questo è brutto. Con me non attacca, non riesce ad infangarmi".

E ancora: "Non vedo l’ora di parlarle e dirle tutta la verità. Può essere che le dirò ‘sappi che non sarà mai più come prima’. Perché ci sono tante cose che non mi quadrano. Ha una modalità furba di attaccarmi che ho visto con altri. Io non me lo merito, perché eravamo amici. Con me non può permettersi di fare così. Cerca di farmi innervosire così che io sbotti. Lei vuole lo scontro? Avrà lo scontro, ormai mi ha provocato".

