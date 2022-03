Grande Fratello Vip, Davide Silvestri rivela: "Penso di meritarmi la finale. Sono curioso di vedere..."

Gossip TV

Davide e Sophie pensano a come affrontare gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip.

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti iniziano a fare il bilancio del loro lungo e intenso percorso. Parlando con Sophie Codegoni, Davide Silvestri ha infatti rivelato di essere felice di essere arrivato in finalissima e intenzionato a viversi al meglio questi ultimi giorni nella Casa.

La rivelazione di Davide Silvestri sulla finale del Gf Vip

Lunedì 14 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al momento, i finalisti sono Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri, che nelle ultime ore si è lasciato andare a nuove confessioni con le sue compagne di gioco Sophie e Manila: "Non vedo l’ora che arrivi la finale".

"Ho meno adrenalina ma sono comunque curioso di vedere cosa succede. Penso di meritarmi di vivere l’ultima puntata" ha aggiunto Silvestri non nascondendo la sua felicità e soddisfazione per aver raggiunto il suo obiettivo. "Io già sono contenta" ha invece affermato la Codegoni, felice per l'esito delle ultime Nomination che le hanno dato la conferma di avere il sostegno del pubblico.

"Hai paura di uscire?" ha domandato Davide a Sophie, che si è detta tranquilla e felice del percorso fatto nella Casa del Gf Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne riuscirà a conquistare un posto in finale? Chi saranno i cinque finalisti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini? Per scoprirlo non ci resta che seguire la puntata di stasera.

