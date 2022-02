Grande Fratello Vip, Davide Silvestri critica Manila Nazzaro: "Deve smetterla di lamentarsi, ripete sempre le stesse cose"

Gossip TV

Davide critica il comportamento assunto da Manila al Grande Fratello Vip.

Le continue lamentele di Manila Nazzaro stanno iniziando a infastidire i concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, anche Davide Silvestri che, parlando con Delia Duran, ha criticato il comportamento assunto dalla compagna di Lorenzo Amoruso nella Casa di Cinecittà.

Lo sfogo di Davide Silvestri su Manila Nazzaro

Nella giornata di ieri, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono divertiti a dipingere e disegnare. Un'attivita che ha portato un po’ di disordine e provocato la reazione di Manila, da sempre molto attenta alle pulizie della Casa. "Adesso basta. Si lamenta e ha ragione ma non deve continuare a fare le cose, deve smetterla di lamentarsi" ha sbottato Davide sentendo la concorrente lamentarsi in giro.

"Ha ragione, però, continua a fare le cose e si lamenta, non deve farle punto" ha continuato Silvestri criticando il comportamento della Nazzaro "Non deve continuare a lamentarsi. È vero c'è casino, però...non le do torto, la capisco, ma se vuole vivere serena deve smetterla di lamentarsi. Deve fare il suo e basta. Lo dico solo ed esclusivamente per lei, perché stia meglio. Sembra mia madre con mia sorella".

Un discorso che ha messo d'accordo anche Delia Duran: "Si è vero, ma se tutti facessimo qualcosa...". "Deve viversi la Casa, tutti i giorni dice le stesse cose, mette le cose a posto e si lamenta. Così diventa matta. Non è che cambia qualcosa, anche io che sono ordinato mi da fastidio questo casino. Io sono con lei, ma le ho già detto tante volte di smetterla. Ripete sempre le stesse cose, anche se ha ragione" ha concluso Davide.

