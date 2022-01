Grande Fratello Vip, Davide Silvestri a Soleil Sorge: "Tieni sempre quella punta di distacco per non rimanere delusa"

Gossip TV

Soleil delusa dal comportamento di Manila.

L'avvicinamento inaspettato di Manila Nazzaro a Delia Duran al Grande Fratello Vip ha destabilizzato Soleil Sorge. Parlando con Davide Silvestri, infatti, l'influencer italo-americana non ha nascosto la sua delusione nei confronti di colei che credeva una vera amica.

La delusione di Soleil e Davide

Soleil è tornata a parlare di Manila e di quanto abbia notato come alcuni concorrenti le abbiano voltato le spalle dopo l'ingresso di Delia nella Casa del Grande Fratello Vip: "Come mi ha detto Gianmaria devo vedere le persone come colleghi qui dentro, non come amici veri". "Potrebbe essere una tattica per stare bene" ha aggiunto Davide.

La Sorge ha continuato rivelando di essere rimasta molto delusa dal comportamento di diversi concorrenti del Gf Vip: "Io purtroppo vado sempre sul sentimentale". Silvestri, che ha condiviso con l'influencer molti momenti belli e importanti, le ha invece confessato di non considerare il gruppo una famiglia: "Non posso dire che sono una grande famiglia, non me la sento [...] E quando andrai a lavorare ci saranno amici, ma pur sempre colleghi. Tieni sempre quella punta di distacco".

Leggi anche Duro botta e risposta al Gf Vip tra Soleil e Valeria

"Una famiglia no, ma amici si. [...] È una vita intera che provo a fare questa cosa" ha aggiunto Soleil "Devo riuscirci prima o poi. Io realizzo che è la cosa migliore poi non riesco ad elaborarla, non capisco perché. Si vede che è una lezione che nella mia vita dovevo imparare".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto: Endemol Shine Italy