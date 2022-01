Grande Fratello Vip, scontro tra Soleil Sorge e Valeria Marini: "Nessuno mi parla in questo modo"

Gossip TV

Duro botta e risposta al Gf Vip tra Soleil e Valeria.

Duro botta e risposta nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Valeria Marini. Tutto è iniziato durante la festa di compleanno di Katia Ricciarelli quando la showgirl stellare ha rimproverato l'influencer italo-americana per alcuni atteggiamenti irrispettosi assunti nei suoi confronti.

È scontro al Gf Vip tra Soleil Sorge e Valeria Marini

Tensione al Grande Fratello Vip tra Soleil e Valeria. In occasione del suo compleanno, Katia è stata chiamata in Confessionale insieme ad alcuni suoi compagni di avventura. La showgirl stellare, però, non è riuscita a entrare e ha accusato l'influencer di averle impedito di partecipare a quel mometo speciale.

"Poco fa mi hai buttata fuori dal Confessionale. Mi hai spinta e hai chiuso la porta. Non te ne sei neanche resa conto" ha dichiarato la Marini provocando la dura reazione della Sorge "Allora nessuno mi parla in questo modo, nessuna ti ha buttata fuori dal Confessionale. Io ti ho spinta? Ma stai scherzando?! Era un momento per Katia e sei stata già scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata. Neanche io mi stavo inserendo, era il suo confessionale".

Leggi anche Barù attratto da Soleil Sorge, la confessione del concorrente

Valeria ha cercato di chiudere la conversazione, ma Soleil non ne ha voluto sapere: "Falla finita lo dici a un'altra persona. Quando parli fallo con un senso. [...] Per rispetto a Katia, allora, questo potevi evitarlo e parlarne domani. Non ha senso quello che dici". "Basta, vi prego. Vogliamoci bene" ha affermato Katia per cercare di calmare gli animi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.