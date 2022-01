Grande Fratello Vip, Davide Silvestri: ''A Gianmaria Antinolfi piace piacere. Una messinscena con Sophie''

Gossip TV

Davide Silvestri riflette sulle ultime decisioni di Gianmaria Antinolfi, che continua a cercare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono sempre più vicini, nonostante le remore della modella sul latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Fra alti e bassi questo flirt continua, e Davide Silvestri commenta caustico il bisogno di Gianmaria di conquistare ed essere conquistato.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri punge Gianmaria Antinolfi

Sebbene sfortunatissimo e impacciato, Gianmaria Antinolfi detiene fieramente il titolo di latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra un amore e l’altro, Gianmaria vive i suoi flirt con tutto sé stesso, arrivando a soffrire anche fisicamente per un rifiuto o una discussione. L’ultima preda dell’imprenditore è la bellissima Federica Calemme, che ha ascoltato sorpresa la stilettata di Sophie Codegoni a Jessica Selassié. La modella, titubante visto il percorso amoroso alquanto tortuoso e instabile di Gianmaria, si è lasciata andare e ha iniziato a dare più attenzioni al gieffino. Tra i due ci sono alti e bassi e Antinolfi cerca spesso pareri esterni sulle sue conquiste, volendo essere sicuro di non sbagliare nulla con la donna che ha scelto di corteggiare.

Secondo Davide Silvestri questo atteggiamento sarebbe derivato dalla pura voglia di conquistare una bella ragazza, e non da veri sentimenti come invece Gianmaria ha voluto far credere ogni volta che si mostrava invaghito di qualcuno. “Non fa del male a nessuno, quindi fa bene anche a farlo. Però non credo che provi davvero… Per carità lei è una bella ragazza, quindi non credo sia uno sforzo fare finta con lei. Sono un po’ scettico su alcuni passaggi che ha fatto”, ha ammesso Davide, seguito a ruota da Jessica che ha sottolineato: “Da sempre le tempistiche sono state molto a sua sfavore. Per quanto uno voglia credergli, è una persona stupenda, ma questo crea difficoltà nel credergli”.

Per Davide, l’imprenditore ha bisogno di sentirsi desiderato e ora, cogliendo anche le tempistiche televisive, vuole volgere a suo favore questo lato del carattere: “Lui secondo me non ha tempi televisivi e si frega, per questo anche non ci crediamo […] Ora invece lo vedo cresciuto anche in questo, sta imparando. Lui per me è così anche nella vita, gli piacciono le donne, gli piace piacere e gli piace il gioco della conquista. Non lo fa con cattiveria, ma perché gli piace la conquista. Io lo vedo, mi fa morire dal ridere, ma non mi fa tenerezza […] Sicuramente lo vedo più tranquillo con Federica che con Sophie, che mi sembrava una grande messinscena”. Voi cosa ne pensate?

