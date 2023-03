Grande Fratello Vip, Davide Donadei lancia una frecciata sui social a Chiara Rabbi dopo l'eliminazione, la replica di lei

Gossip TV

Davide Donadei torna sui social dopo l'eliminazione dal Gf Vip e non perde occasione di lanciare qualche frecciata alla sua ex Chiara Rabbi.

A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Davide Donadei è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e lanciato una frecciata alla sua ex Chiara Rabbi. Frecciata che ha provocato la reazione della diretta interessata.

Botta e risposta a distanza tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tornati a lanciarsi frecciatine. Tutto è nato quando l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà non perdendo l'occasione di levarsi qualche sassolino dalle scarpe.

Donadei ha infatti pubblicato ben tre post: uno dedicato al Gf Vip, uno alla sua mamma e un altro che a molti è sembrato una frecciatina rivolta alla sua ex Chiara Rabbi e ad Arianna Gianfelici: "A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi, Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai".

Il post di Davide ha provocato, inevitabilmente, la reazione di Chiara. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è intervenuta su Instagram dove ha pubblicato un pensiero che sembrerebbe rivolto proprio al pugliese: "Elegante, ma devastante è il silenzio di chi ha carattere".

