Grande Fratello Vip, Davide Donadei confessa: "Pensavo di essere uno dei più forti"

Gossip TV

Davide Donadei commenta l'ultima puntata del Gf Vip e l'esito del televoto in studio.

Oriana Marzoli è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. A commentare l'esito del televoto ci ha pensato Davide Donadei che, parlando con Edoardo Donnamaria dopo la diretta, ha rivelato di sentirsi parte dei concorrenti più forti e votati dal pubblico di Canale 5.

La confessione di Davide Donadei

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 6 marzo 2023 su Canale 5, è stato decretato il primo finalista della settima edizione. Ad avere la meglio è stata Oriana Marzoli, che ha battuto al televoto sia Antonella Fiordelisi che Davide Donadei rimasti in studio fino alla fine con lei. Proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, subito dopo la diretta, si è sfogato con i suoi compagni di avventura riguardo il momento fatidico:

Ragazzi, da quello che ho sentito nel pubblico e in studio, vi dico: "Come fate a dire chi è il più forte o il più debole?" Fratello, io pensavo di essere uno dei tre più forti là, te lo giuro! Ho avuto questa percezione in studio. Cioè come si può dire una roba del genere, capito? Lì hai delle percezioni super positive, strapositive: cori che fanno il tuo nome… cioè. Come fai a dire sta roba? Vabbè Oriana ragazzi, comunque ho detto tra i primi 4… Non ho detto che ci sono io tra i primi quattro...

Leggi anche Oriana Marzoli vola in finale al Gf Vip

Le percentuali rese note in diretta al Gf Vip, però, non confermerebbero il pensiero di Donadei, che è risultato ultimo tra tutti i concorrenti al televoto. Primo posto per Oriana, con il 28,3% dei voti, seguita da Edoardo Tavassi con il 26,5%, Antonella Fiordelisi con il 24,2% e Nikita Pelizon con 17,7%. Ultimi posti per Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Davide.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.