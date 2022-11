Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro svela il motivo del ricovero d'urgenza in ospedale: "Problemi cardiaci"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, nei giorni scorsi, ha lasciato la Casa del Gf Vip per sottoporsi ad alcuni delicati controlli al cuore.

Daniele dal Moro, nei giorni scorsi, ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ad alcuni delicati controlli.

Gf Vip, Daniele Dal Moro e il ricovero d'urgenza in ospedale: "E' intervenuto il cardiologo"

In un primo momento si è pensato che l'ex tronista, come altri gieffini, fosse risultato positivo al Covid e di conseguenza avesse raggiunto l'albergo per stare in isolamento. Daniele, infatti, è stato diverse ore lontano dalla Casa e stando a quanto ha rivelato Dal Moro, i motivi sarebbero stati piuttosto seri.

Al ritorno in Casa, il gieffino ha confessato di non stare particolarmente bene psicologicamente, rivelando cosa è successo e il motivo del suo ricovero.

"Sono un po’ giù… per quale motivo? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene e mi girano le scatole. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino"

Daniele ha avuto qualche scompenso cardiaco e c'è stata quindi la necessità immediata di fare gli opportuni controlli. La situazione, dopo le analisi, ha scongiurato ipotesi più serie e forse Daniele ha avuto problematiche cardiache legate allo stress:

"Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato niente. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato, certo. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro."

