Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro rimproverato dagli autori, ecco perché

Daniele Dal Moro parla di Uomini e Donne e Temptation Island provocando la reazione della produzione del Gf Vip.

Non c'è pace per Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere finito al centro del gossip per le pesanti dichiarazioni fatte da Edoardo Tavassi sul suo conto, il concorrente veneto è stato bacchettato dagli autori del reality show per aver menzionato alcuni noti programmi televisivi.

La rivelazione di Daniele Dal Moro e la reazione degli autori del Gf Vip

Dopo essere venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni fatte da Martina Nasoni, Daniele Dal Moro si è lasciato andare a delle rivelazioni sulla sua partecipazione a Uomini e Donne e quella mancata a Temptation Island. Parlando con Antonella Fiordelisi dopo la diretta del Grande Fratello Vip, il concorrente veneto ha confessato:

Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma. Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia...

Come riporta Biccy, le dichiarazioni di Daniele sugli altri programmi televisivi hanno provocato la reazione immediata della produzione del Gf Vip: "Non parlare di altri programmi grazie". Dopo essere stato ripreso dagli autori, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: "Sì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!".

