Grande Fratello Vip, lo sfogo degli Spartani dopo il provvedimento disciplinare: "Il regolamento viene tirato fuori solo..."

Gossip TV

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata: nuove confessioni e insinuazioni dei concorrenti.

Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono finiti al televoto per aver infranto il regolamento del Grande Fratello Vip. Un provvedimento disciplinare che è stato commentato dagli Spartani, che si sono lasciati andare a delle insinuazioni riguardanti anche altri concorrenti.

La confessione degli Spartani dopo la diretta del Gf Vip

Quella di ieri sera è stata una puntata davvero difficile per Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, che sono stati smascherati in diretta da Alfonso Signorini. I quattro giovani concorrenti del Grande Fratello Vip si sono chiusi dentro il van staccando i microfoni e lasciandosi andare a delle pesanti dichiarazioni su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

A commentare quanto accaduto in diretta sono stati proprio i diretti interessati. Come riporta Isa e Chia, gli Spartani, infatti, si sono sfogati tra di loro rivelando che nella Casa del Gf Vip ci sono stati episodi più gravi che non sono mai stati tirati fuori:

Non si devono cercare né giustifacazioni né niente perché è sbagliato, però io ho sentito centomila volte parlare di roba di fuori qui dentro eh! Pure di cose molto più pesanti. Numeri, statistiche, voti e cose. Sappiamo tutti che sono state riferite cose molto, molto più importanti. [...] Antonino è stato il primo a dire che aveva il telefono ma mica è andato subito al televoto diretto, chissà che gli hanno detto.

Leggi anche Edoardo Tavassi affronta Daniele Dal Moro dopo la diretta del Gf Vip

I concorrenti hanno così fatto delle insinuazioni pesanti su Antonino Spinalbese, ormai fuori dalla Casa del Gf Vip. Non solo. Secondo Luca Onestini questa sarebbe solo una tattica per eliminare dal gioco uno degli Spartani:

Il regolamento viene tirato fuori solo quando serve. Mi sembra chiaro ci sia una prerogativa a far uscire uno di noi, capite?!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.