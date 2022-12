Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro rimprovera George Ciupilan: ecco cosa è successo

Gossip TV

Daniele Dal Moro parla del percorso di George Ciupilan e vorrebbe vederlo più presente al Grande Fratello Vip.

George Ciupilan è uno dei protagonisti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip, apprezzato per la sua dolcezza e delicatezza ma anche per la sua volontà di non fare spettacolo sulla pelle dei suoi colleghi di Cinecittà. Sebbene sia chiaro che tutti amano George, Daniele Dal Moro vorrebbe vederlo esporsi maggiormente.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro preoccupato per George Ciupilan

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono personalità frizzanti ed esuberanti come quella di Antonella Fiordelisi, accusata di essere stata favorita da Sonia Bruganelli, oppure Oriana Marzoli ma anche Edoardo Tavassi con la sua allegria travolgente e le battute sarcastiche. Poi ci sono anche alcuni concorrenti meno visibili, più timidi o semplicemente meno desiderosi di emergere per discussioni e liti furibonde come Luca Salatino e George Ciupilan. Quest’ultimo ha dimostrato spesso e volentieri una grande sensibilità anche per via della sua particolare storia personale, che ha colpito i telespettatori del Gf Vip e anche gli inquilini.

Nonostante George sia rispettato per il suo vissuto, vari Vipponi trovano che la sua presenza nel gioco sia inutile dato che non interviene quasi mai nelle discussioni comune e difficilmente prende una posizione, tanto che c’è chi è arrivato a prenderlo palesemente in giro per questo suo carattere. Daniele Dal Moro, molto affezionato al giovane gieffino, ha parlato con Nikita Pelizon del suo percorso e ha ammesso che vorrebbe vederlo molto più partecipe.

“Io gliel’ho detto mille volte, anche quando io mi esponevo meno… Gli ho detto di non fare come faccio io, perché non è il modo corretto. Lui tende a stare sulle sue, che ci sta perché é carattere, ma dire la tua fa capire alle altre persone quale è il tuo pensiero e che tipo di persona sei. Io tendo a non farlo, ma so che è la cosa sbagliata da fare e sai quante volte gliel’ho detto. Capisco che faccia fatica, anche perché è giovane, ma dovrebbe cercare di dire la sua”.

Daniele, che si sente vicino a Ciupilan per carattere essendo un ragazzo introverso, vorrebbe vedere il gieffino uscire dal suo guscio perché teme che altrimenti non verrà mai capito. In realtà, l’influencer giovanissimo è molto amato dal pubblico che lo dà già come vincitore certo.

