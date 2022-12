Grande Fratello Vip, ''Antonella Fiordelisi si è salvata per settimane grazie a Sonia Bruganelli'': la pesante accusa

Gossip TV

Antonella Fiordelisi finisce in Nomination e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip lanciano una forte ipotesi contro Sonia Bruganelli.

Antonella Fiordelisi è finita in Nomination dopo lunghe settimane in cui il suo nome non poteva essere fatto dagli inquilini del Grande Fratello Vip grazie a Sonia Bruganelli, che sistematicamente donava l’immunità alla partenopea. Secondo Edoardo Tavassi e Giaele De Donà questa è stata una tecnica dell’opinionista per favorire la permanenza della schermitrice a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli favorisce Antonella Fiordelisi?

Ogni anno, come è normale e prevedibile, vi sono alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che si dimostrano necessari alle dinamiche del gioco più di altri. Nella settima edizione del programma di Canale 5 spicca il nome di Antonella Fiordelisi, protagonista di numerose querelle, discussioni feroci, criticata per la sua voglia di protagonismo assoluto, amata esclusivamente dai fan dei Donnalisi, ovvero la coppia che forma con Edoardo Donnamaria. Le donne della Casa sono tutte contro Antonella, non sopportando le sfuriate della schermitrice e gli attacchi continui, a loro detta volti a provocare pur di conquistare un posto da protagonista durante le puntate del Gf Vip.

Nel corso dell’ultima diretta, Antonella è finita in Nomination dopo lunghissime settimane durante le quali un po’ tutti avrebbero voluto fare il suo nome ma nessuno ha potuto grazie all’immunità che Sonia Bruganelli ha sempre regalato alla partenopea. Le opinioniste del Gf, spesso e volentieri, posso rivoluzionare le sorti degli abitanti di Cinecittà con la loro immunità e sembra che Bruganelli abbia scelto un po’ troppe volte Antonella per non apparire sospetta.

Poche ore fa, infatti, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà hanno accusato l’opinionista di salvare sempre Fiordelisi perché consapevole che altrimenti finirebbe in Nomination e non avrebbe neppure tutti questi fan a sostenerla. Detto fatto, l’unica volta in cui Sonia ha preferito premiare un altro concorrente ovvero Attilio, Antonella è al televoto settimanale e non sembra averla presa benissimo. Sarà lei a lasciare per sempre la casa di Cinecittà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.