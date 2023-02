Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro furioso con Martina Nasoni: "Fuori non mi sentirai più, con me hai chiuso"

Gossip TV

Volano stracci nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni dopo la diretta.

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello Vip per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La giovane e l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si sono resi protagonisti di un nuovo e acceso scontro nella Casa di Cinecittà in cui sono volate offese e pesanti accuse.

Scontro di fuoco al Gf Vip tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che questa settimana è finito in nomination per l’eliminazione. Il motivo? Secondo il concorrente veneto della settima edizione la sua ex fidanzata sta strumentalizzando tutta la situazione solo ed esclusivamente per avere maggiore visibilità:

Strumentalizza tutto quello che vuoi che io da te non ho da imparare nulla, non c’è nulla che mi puoi insegnare. Tu con questa roba qua ci mangi, a differenza mia. Da oggi non devi rivolgermi più la parola, quello che pensi di me lo hai già detto tanto, ovvero che sono uno che strumentalizza...Dì tutto quello che sai di me che fuori non mi sentirai più, dilla davanti a tutti. Con me hai chiuso, rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te, non ti meriti niente. Ho mangiato me**a per quattro anni, torni qua perché ci sono io e hai il coraggio di dirmi che strumentalizzo io.

Sei venuta qua per lavorare e mi sta anche bene, ma se per lavorare devi buttare me**a su di me è un altro discorso - ha continuato Daniele - Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fanc**o, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sf*gata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola.

