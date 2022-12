Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Dana Saber a confronto: "Decidi sempre tu che parte di te dare alle persone"

Gossip TV

Daniele Dal Moro consiglia alla nuova concorrente Dana Saber di mediare ed evitare discussioni al Gf Vip.

Dana Saber è entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, ma si è già resa protagonista di numerose discussioni con gli altri concorrenti. A cercare di far ragionare la new entry ci ha pensato Daniele Dal Moro, che le ha consigliato di approfittare di questa esperienza per migliorare.

I consigli di Daniele Dal Moro a Dana Saber

Dopo le liti degli ultimi giorni, Daniele Dal Moro ha deciso di confrontarsi con Dana Saber per farla riflettere sulle possibilità di migliorare sé stessi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e darle dei preziosi consigli per viversi al meglio questa nuova avventura televisiva:

Questo posto ti porta a pensare a tante cose, a te stesso, hai tanti momenti per stare da sola ma ti distrae anche. Ci sono tante persone che parlano. Secondo me hai fatto bene a venire, cosa vuoi che ti succeda? Io non mi comporto sempre nel modo migliore, ci provo. Ci saranno sempre persone a cui non piaci. Questo fa parte della vita.

Ci vogliono diverse settimane per ambientarsi. Fuori di qua non ti relazioni con le persone che non ti piacciono perché fondamentalmente fuori stai da sola o con le persone che ti piacciono. Qua dentro sei costretto non solo a relazionarti ma convivere e questo ti mette alla prova. Ricordati che decidi sempre tu che parte di te dare alle persone...

Dopo aver ascoltato le parole di Daniele, Dana ha ribadito la sua posizione cercando di prendere in fede i consigli dell'ex tronista di Uomini e Donne:

Io sono così anche fuori, questa discussione l'avrei fatta anche con i miei amici. Sicuramente volevo andare via, non riesco a sopportare questa cosa. Odio chi mi uccide il mood. [...] Non potrò parlare con le persone che non mi piacciono...punto, neanche rivolgergli la parola. Non riesco.

