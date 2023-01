Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro confessa i suoi problemi d'amore: "Sono ancora innamorato di lei"

Gossip TV

Il concorrente del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un'inaspettata confessione sui suoi problemi di cuore. Ecco cosa ha detto.

Il gieffino Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un'inaspettata confessione a Wilma Goich sui suoi problemi di cuore. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, il vippone sperava di trovare l'amore, ma così non è stato.

GFVip, Daniele Dal Moro confessa il suo amore inaspettato

Parlando con la vippona con cui ha instaurato un bel rapporto, considerando anche l'infatuazione della gieffina per lui, Daniele Dal Moro ha rivelato quanto è stato difficile per lui innamorarsi di qualcuno negli ultimi quattro anni. Per lui, a quanto dice, è molto difficile innamorarsi e anche frasi come il primo "ti amo" le riesce a pronunciare solo dopo molto tempo.

Il vippone ha confessato che ci mette molto tempo a innamorarsi di qualcuno, ma che quando accade, allora, è per sempre. A proposito della sua ultima relazione, ha rivelato:

"Amo ancora la mia ex di quattro anni fa. Io ci metto tanto ad amare, anche un anno e mezzo. Prima di dire ti amo a una ragazza passa molto tempo, però, quando amo è per sempre. Ed è per questo che amo ancora la mia ex, è un amore diverso, ma la amo. Quando arrivo al punto di aprirmi e amare, non torno indietro. Certo, all'inizio è dura, perché non riesco a provare subito dei sentimenti subito. Se mi stai simpatico, mi affezioni, ma poi si ferma tutto lì. Prima di passare all'amore trascorre del tempo e non sempre succede, sono uno che non si lascia andare subito. Non è che se mi piace qualcuna cedo solo per l'aspetto fisico. Sono quattro anni che non bacio nessuno."

Il vippone ha rivelato che anni fa non riusciva neppure a emozionarsi, si sentiva di ghiaccio, come bloccato e questo gli ha provocato problemi con le sue ex. Adesso, invece, riesce a provare emozioni e ridere e per lui è un bel cambiamento.

